Побег Мейровица

Джейк Джилленхол сыграет главную роль и выступит продюсером ленты «Последний летчик», действие сюжета которой развернется во время Второй мировой войны в оккупированной нацистами Франции.
В основу сценария легла книга Сета Мейровица «The Lost Airman: A True Story of Escape from Nazi-Occupied France», в свою очередь основанная на лишь недавно рассекреченных материалах. Джилленхол воплотит образ Артура Мейровица – американского стрелка, чей бомбардировщик B-24 был сбит над территорией Франции в 1943 году. Скрывающийся в сельской местности Мейровиц познакомился с Марселем Тальяндье, основавшим легендарную группу сопротивления «Моранж», участники который помогали людям (в том числе и самому Артуру) скрываться от гестапо. Спустя полгода Мейровицу удается бежать из Франции с помощью тщательно организованного плана побега. В спасении главного героя также участвовал Ричард Кливер – один из самых опытных летчиков-истребителей Великобритании.
Производством картины займутся Amazon Studios, обязанности продюсера проекта также возьмет на себя Джон Лешер («Ярость», «Черная месса», «Бёрдмэн»). Дата релиза «Последнего летчика» не называется.
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