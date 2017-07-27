Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Мистер Фест.
12 бриллиантовых ролей Андрея Миронова
Нормальные герои всегда идут в обход!
12 подвигов, которые ничего в сюжете фильма не изменили
Все работы хороши?
60 ранних профессий голливудских звезд
И после смерти мне не обрести покой.
13 актеров, смерть которых стала частью сценариев
Безумство наглых.
7 поддельных сиквелов известных картин
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Под асфальтом

27.07.2017 19:17
Под асфальтом

Подоспел третий трейлер фильма ужасов «Оно» – новой экранизации знаменитого хоррор-романа Стивена Кинга. Образ зловещего демона-клоуна Пеннивайза примерил на себя Билл Скарсгард.

Небольшой городок в штате Мэн терроризирует загадочный серийный убийца, с нечеловеческой жестокостью умертвляющий детей. Тут и там находят разорванные тела, а иногда только их части. Семеро одиннадцатилетних ребят: Ричи Тозиер, Билл Денбро, Беверли Марш, Майк Хэнлон, Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и Стэн Урис сталкиваются каждый по отдельности с загадочным злом — ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстает в образе клоуна под названием Пеннивайз, заманивающего детей оранжевыми помпонами и воздушными шариками. В месте, известном как «Степи», ребята, объединившись в «Клуб Неудачников», решают найти и уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь у Билла своя вендетта. Кроме монстра «Неудачников» преследует местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, ещё сильнее сплачивает друзей.

Режиссером выступил Андрес МускеттиМама»), сценарий написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». В актерский состав также вошли Джейден Либерхер, Уайетт Олефф, Джереми Рэй ТейлорФинн Уолфхард и другие.

В российский прокат «Оно» попадет 7 сентября.

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →

Новости по теме

20.07.2017
Андрес Мускетти о работе над второй частью хоррора «Оно».
18.07.2017
Режиссер хоррора «Оно» снимет экранизацию аниме «Роботех».
14.07.2017
Кадры и концепт-арты фильма ужасов «Оно» по Стивену Кингу.
04.07.2017
Жуткий кадр с Пеннивайзом из хоррора «Оно» по Стивену Кингу
08.05.2017
Второй трейлер хоррора «Оно» по роману Стивена Кинга.

 

Свежие рецензии


Главное

Рано радуетесь!
08:00
Рано радуетесь!
11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем
Слово из четырех букв
25.07
Слово из четырех букв
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
Уговор дороже денег
24.07
Уговор дороже денег
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Искусство проиграть
23.07
Искусство проиграть
10 лучших фильмов о военных поражениях
Мы его теряем!
22.07
Мы его теряем!
10 фильмов, в которых от главной звезды избавляются уже в первом акте
Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 знаменитых актрис, ставших режиссерами 15 знаменитых актрис, ставших режиссерами
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года
Эволюция костюма Бэтмена на ТВ и в кино Эволюция костюма Бэтмена на ТВ и в кино
10 современных режиссеров объясняют, почему сняли черно-белое кино в 21-м веке 10 современных режиссеров объясняют, почему сняли черно-белое кино в 21-м веке
10 лучших западных заставочных песен мультсериалов 1980-1990-х 10 лучших западных заставочных песен мультсериалов 1980-1990-х
11 неудачников 2016 года, которым суждено стать культовыми фильмами 11 неудачников 2016 года, которым суждено стать культовыми фильмами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть