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Подружка короля

19.01.2017 00:00
Подружка короля

Legendary и Universal опубликовали новый баннер грядущего блокбастера «Конг: Остров Черепа», снятого Джорданом Вогт-Робертсом. Каст составили Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Гудман.

Действие сюжета перенесет нас в 1970-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг. Там он хочет найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественники сталкиваются с королем острова, гигантской гориллой, которой явно было не по душе варварское вмешательство иноземцев. Пытаясь спасти свои жизни, члены экспедиции раскрывают давний секрет острова и наконец понимают, что роль короля - это его защита острова от огромных доисторических тварей.

Отечественная премьера фильма «Конг: Остров Черепа» намечена на 9 марта.

 

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