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Подвиг Ивана

27.11.2017 08:30
Подвиг Ивана

«Последний богатырь» поставил новый рекорд по сборам, став самым кассовым отечественным фильмом в истории проката России и СНГ ‒ лента заработала уже 1,68 миллиарда рублей. Предыдущим рекордсменом был «Сталинград» Фёдора Бондарчука с его 1,67 миллиарда.

Одновременно с этим картина вошла в число восьми российских релизов, собравших более миллиарда рублей. Всего на «Последнего богатыря» продали 7 с половиной миллионов билетов, и по этому показателю он уступает лишь «Иронии судьбы. Продолжение». 

 


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Комментарии

Пользователи оставили 1 комментарий.


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ветка Илья (iQ)27.11.2017, в 08:38:09

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