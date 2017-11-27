Подвиг Ивана

«Последний богатырь» поставил новый рекорд по сборам, став самым кассовым отечественным фильмом в истории проката России и СНГ ‒ лента заработала уже 1,68 миллиарда рублей. Предыдущим рекордсменом был «Сталинград» Фёдора Бондарчука с его 1,67 миллиарда.

Одновременно с этим картина вошла в число восьми российских релизов, собравших более миллиарда рублей. Всего на «Последнего богатыря» продали 7 с половиной миллионов билетов, и по этому показателю он уступает лишь «Иронии судьбы. Продолжение».