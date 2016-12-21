Подводная битва

Патрик Уилсон начал тренироваться для съемок в супергеройском блокбастере DC «Аквамен». Актер сыграет суперзлодея Орма Мариуса или Повелителя Океанов – сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. «Орму надо приготовиться к парочке битв», – прокомментировал фото Уилсон.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Режиссерское кресло занимает Джеймс Ван, он же пишет сценарий вместе с Джеффом Джонсом. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко.

Съемки блокбастера стартуют в 2017 году в Австралии, релиз «Аквамена» запланирован на 5 октября 2018 года.