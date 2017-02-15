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Подводное царство

15.02.2017 09:30
Подводное царство

Джейсон Момоа, главная звезда блокбастера «Аквамен» из вселенной DC, съемки которого стартуют уже этим летом, дал интервью Digital Trends, где рассказал о том, что нам стоит ждать от нового проекта режиссера Джеймса Вана, и о фильмах, которые оказали на него влияние.

«Мне нравится, как “Аквамен” взаимодействует с традиционной культурой, о которой мы знаем не так много, и в целом в фильме много интересных вещей. Думаю, сейчас самое время для такого проекта, он действительно очень крут», – говорит Момоа. «Я прочитал сценарий и скажу так: я никогда в жизни не видел ничего похожего в кино. Это потрясающий мир, с которым никто из вас раньше не сталкивался. Мы летали в космос, путешествовали через различные вселенные, но никогда не были в подводном мире. Поэтому “Аквамен” потрясающе исследует то, что там находится, а также использует наследие тех замечательных фильмов, которые я и сам люблю, от “Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега” и “Звёздных Войн” до “Властелина Колец” и “Романа с камнем”. Вас ждет множество захватывающих приключений, забавных и героических, а также знакомство с различными персонажами и новыми мирами».

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Патрик Уилсон ‒ злодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко. Суперзлодея по имени Чёрная Манта сыграет Яхья Абдул-Марин II.

Съемки блокбастера пройдут в Австралии, премьера намечена на 5 октября 2018 года. 

 

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