Похмелье Уэйда

Вернувшийся к роли Хорька в «Дэдпуле 2» ТиДжей Миллер рассказал Screen Rant новые подробности о сиквеле, который, по словам актера, не будет повторять сюжетные ходы первой части и станет мрачнее по тону.

«Это ни в коем случае не тот же фильм в других локациях, вроде “Мальчишника в Вегасе 2”. Там совершенно другие ставки, происходят иные вещи, в том числе и довольно трагичные. В самом начале случается много мрачной хрени, с которой Уэйд разбирается всю оставшуюся часть фильма, и за этим интересно наблюдать. Хорёк же по-прежнему остается самым эгоистичным существом на планете», – заявил Миллер.

Компанию Дэдпулу в сиквеле составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли попадет 31 мая 2018 года.