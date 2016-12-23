Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Кина не будет?
9 фильмов с участием кинозвезд, не дождавшихся релиза
Зачеркнуть бы всю жизнь….
10 звезд, ненавидящих свои знаменитые роли
Какашка, сэр!
17 самых неаппетитных комедийных сцен
Неклассное чтение.
13 экранизаций, не уступающих книге
Нарисовались – не сотрешь.
12 режиссеров, начинавших путь в большое кино с анимации
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Поиск гробниц

23.12.2016 10:30
Поиск гробниц

Новая киноадаптация игры «Томб Райдер» с Алисией Викандер в роли Лары Крофт и Уолтоном Гоггинсом в образе главного злодея может начать сниматься уже в январе. Пройдут же съемки, как утверждают My Entertainment World, в Великобритании и Южной Африке.

До Викандер на роль расхитительницы гробниц претендовали Дейзи Ридли и Кара Делевинь. Сюжет фильма, основанный на перезапуске одноименной компьютерной игры, расскажет впечатляющую историю о превращении главной героини из слабой и доверчивой лондонской девушки в закаленную и бесстрашную искательницу приключений.

Режиссером картины назначен Роар УтхаугВолна»), автором сценария выступает Женева Робертсон-Дворет (которая также написала скрипт «Трансформеров 5: Последний рыцарь»). Имена остальных участников съемочной команды пока что не называются.

Релиз ребута «Томб Райдер» запланирован на 16 марта 2018 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

08.12.2016
Уолтон Гогггинс сыграет злодея в «Ларе Крофт».
23.11.2016
Подробности о сюжете новой ленты про Лару Крофт.
31.10.2016
Алисия Викандер о новой «Ларе Крофт».
08.07.2016
Дата выхода «Томб Райдер».
29.04.2016
Алисия Викандер сыграет Лару Крофт.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 фильмов о похищениях человека 12 фильмов о похищениях человека
10 неамериканских вестернов 10 неамериканских вестернов
10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей 10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей
11 несимпатичных актеров, которых все равно все любят 11 несимпатичных актеров, которых все равно все любят
10 сиквелов, выигравших от смены режиссера 10 сиквелов, выигравших от смены режиссера
Ожидаемые фильмы августа 2015 года Ожидаемые фильмы августа 2015 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть