Поиск гробниц

Новая киноадаптация игры «Томб Райдер» с Алисией Викандер в роли Лары Крофт и Уолтоном Гоггинсом в образе главного злодея может начать сниматься уже в январе. Пройдут же съемки, как утверждают My Entertainment World, в Великобритании и Южной Африке.

До Викандер на роль расхитительницы гробниц претендовали Дейзи Ридли и Кара Делевинь. Сюжет фильма, основанный на перезапуске одноименной компьютерной игры, расскажет впечатляющую историю о превращении главной героини из слабой и доверчивой лондонской девушки в закаленную и бесстрашную искательницу приключений.

Режиссером картины назначен Роар Утхауг («Волна»), автором сценария выступает Женева Робертсон-Дворет (которая также написала скрипт «Трансформеров 5: Последний рыцарь»). Имена остальных участников съемочной команды пока что не называются.

Релиз ребута «Томб Райдер» запланирован на 16 марта 2018 года.