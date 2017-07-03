Полет Ферье

Опубликован новый промо-ролик военной драмы «Дюнкерк», в котором появляется персонаж Тома Харди ‒ летчик Ферье. Российская премьера картины от режиссера Кристофера Нолана намечена на 20 июля.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.



«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Марка Райлэнса, Кеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.