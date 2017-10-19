Полная вселенная

Хотя экранизация «Тёмной Башни» стремительно рухнула в прокате и не смогла впечатлить критиков и зрителей, сиквел ленты всё ещё может увидеть свет. По крайней мере, на это надеется исполнитель роли Стрелка Идрис Эльба, заявивший о своем желании сыграть во второй части.

«Мне кажется, у любого сериала-ответвления есть куда больше времени, чем у кинокартины, чтобы исследовать некоторые аспекты вселенной во всей их полноте. Лично я хотел бы поучаствовать в сиквеле “Тёмной Башни”, чтобы лучше раскрыть образ Стрелка, но это должен быть именно фильм. Понятия не имею, как у них продвигаются дела с телеадаптацией, хотя я уверен, что сейчас ведутся переговоры по поводу создания ещё одной ленты», ‒ сообщил Эльба.

В августе шоураннером грядущего сериала по циклу романов Стивена Кинга стал Глен Маззара («Ходячие мертвецы», «Щит»). Известно, что сюжет шоу представит собой прямую адаптацию четвертой книги цикла, «Колдун и кристалл», являющейся приквелом, посвященным истории происхождения Стрелка. Также в работе над сериалом примут участие Андерс Томас Йенсен и режиссер полнометражной версии «Тёмной Башни» Николай Арсель. Media Rights Capital планируют отснять около 10-13 эпизодов для первого сезона.