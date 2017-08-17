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Новости кино

Помощь мага

17.08.2017 11:20
Помощь мага

Появился зарубежный трейлер кинокомикса Марвел «Тор: Рагнарёк» с участием Доктора Стрэнджа. Российская премьера супергеройского блокбастера Тайки Вайтити запланирована на 2 ноября.

Сюжет ленты расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга КайлаКристофера Йоста и Стефани Фольсом. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Тесса Томпсон (Валькирия), Энтони Хопкинс (Один), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается. 

 
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