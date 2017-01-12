Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Хиты на чужбине.
15 самых успешных российских фильмов в международном прокате
Агентурная сеть.
17 звезд, которые могли стать героями бондианы
Человек в черном.
12 ролей Алана Рикмана, сделавшие его любимцем миллионов
Храните деньги в сберегательной кассе!
16 наиболее дерзко ограбленных кинозвезд
Воспоминания о будущем.
10 лучших отечественных фантастических фильмов и сериалов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

После ритуала

12.01.2017 22:13
После ритуала

Вышел первый бесцензурный трейлер фильма ужасов «Сырое». Сюжет картины повествует о юной вегетарианке, которая ощутила нестерпимую тягу к мясу после прохождения кровожадного ритуала в ветеринарной школе.

Девушка-подросток Жюстин (Гаранс Мариллье) обучается в ветеринарной школе, пойдя по стопам своих родителей. Воспитанная вегетарианкой, девушка внезапно начинает подвергаться давлению в школе – её заставляют хотя бы один раз попробовать мясо. В итоге Жюстин сдается, обнаруживая в себе нестерпимую и безграничную тягу к мясу, скрывавшуюся все это время в самых темных и потаенных уголках её сознания.

Режиссером и сценаристом картины выступила Джулия Дукорно, для которой «Сырое» стало дебютной работой в кино. Впервые фильм был показан на последнем Каннском кинофестивале, где выиграл приз ФИПРЕССИ. Теперь же его ждет международный прокат.

В американском прокате «Сырое» стартует 10 марта 2017 года, российская же дата релиза еще не назначена.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый бесцензурный трейлер фильма ужасов «Сырое»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

07.12.2016
Плакат артхаусного фильма ужасов «Сырое».
06.07.2016
Триллер «Сырое» попадет в мировой прокат.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 эротических сцен из советского кино 10 эротических сцен из советского кино
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2015 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2015 года
10 самых харизматичных убийц 10 самых харизматичных убийц
10 знаменитых актеров и актрис, у которых есть незнаменитые близнецы 10 знаменитых актеров и актрис, у которых есть незнаменитые близнецы
20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда 20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда
7 кинофиналов, не понятых большинством зрителей 7 кинофиналов, не понятых большинством зрителей

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть