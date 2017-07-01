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После Таноса

01.07.2017 08:30
После Таноса

Продюсер блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой» Эми Паскаль рассказала журналистам о сиквеле супергеройского фильма, над которым Marvel и Sony начнут работать уже в ближайшие месяцы, и его связи с четвертыми «Мстителями».

«Думаю, мы сфокусируемся на развитии Паучка, который сначала участвовал в “Противостоянии”, затем в “Возвращении домой”, а потом появится и в “Войне бесконечности”. Сюжет следующей ленты о Человеке-пауке начнется буквально через несколько минут после финала “Мстителей 4”», – заявила Эми. «Уже совсем скоро будут утрясены все детали, и в августе мы планируем приступить к работе над второй частью».

Российская премьера «Человека-паука: Возвращения домой» намечена на 6 июля, а его сиквела – на 5 июля 2019-го. 

 

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