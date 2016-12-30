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Новости кино

После трагедии

30.12.2016 17:20
После трагедии

Два новых постера драмы «День патриотов» с Марком Уолбергом в главной роли, посвященной трагическим событиям, произошедшим на Бостонском марафоне в 2013 году, и расследованию, начавшемуся сразу после взрывов.

Сюжет фокусируется на сержанте полиции Томми Сондерсе (Уолберг), который в первые часы после террористического акта присоединяется к уцелевшим и вместе с другими полицейскими начинает расследование с целью поймать причастных к взрывам. Сценарий основан на рапорте реального полицейского Эда Дэвиса.

В актерский состав также входят Дж.К. СиммонсДжон ГудманМишель МонахэнКевин БейконРэйчел БроснахэнМелисса Беноист и другие. Режиссерское кресло занимает Питер Берг («Глубоководный горизонт», «Хэнкок»).

 

 

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