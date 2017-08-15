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Новости кино

Последний трюк

15.08.2017 10:30
Последний трюк

В минувший понедельник на съемках «Дэдпула 2» трагически погибла девушка-каскадер Джой Харрис, выступавшая дублером актрисы Зази Битц (Домино). Во время выполнения одного из трюков мотоцикл девушки взлетел в воздух и пробил стекло на первом этаже здания Shaw Tower. Харрис работала профессиональном гонщиком и на съемочной площадке сиквела «Дэдпула» исполняла свой дебютный трюк для кино.

Исполнитель титульной роли в проекте Райан Рейнольдс опубликовал следующее заявление: «Сегодня мы потеряли члена нашей команды во время съемок “Дэдпула”. Мы чувствуем себя разбитыми, потрясенными и опустошенными… но понимаем, что это не может даже близко приблизиться к тому горю и неописуемой боли, которые её семья и близкие должны испытывать в этот момент. Я выражаю им свои искренние соболезнования, как и всем тем, кто был знаком с ней».

 

 

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