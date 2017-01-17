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Преследуя мутантов

17.01.2017 12:05
Преследуя мутантов

Стартующий в феврале «Легион» станет лишь первым сериалом во вселенной Людей Икс, за которым последует другой (пока что безымянный) проект, тесно связанный с основной линейкой фильмов о мутантах. Более подробно о грядущем сериале продюсер Лорен Шулер Доннер рассказала в интервью IGN.

«Этот проект будет посвящен миру, в котором мутанты существуют, их ненавидят и преследуют Стражи, которые будут заметно отличаться от тех, что вы видели ранее. Вы почувствуете себя внутри знакомого мира Людей Икс. “Легион” же скорее представляет собой отдельную вселенную, в которой Ноа Хоули творит то, что хочет. Мы много раз играли с таймлайнами, делали перезапуски и не совсем перезапуски и так далее, в общем, мы выпустим этот сериал и надеемся, что фанаты примут его», – говорит Лорен.

Сюжет безымянного телепроекта сосредоточится на двух вполне обычных родителях, обнаруживающих у своих детей неординарные способности мутантов. Вынужденные скрываться от правительства, члены семьи присоединяются к подпольной организации мутантов и начинают свою борьбу за выживание.

Шоураннером выступает Мэтт Никс, производством займутся 20th Century Fox Television и Marvel Television. Обязанности исполнительных продюсеров на себя возьмут Лорен Шулер Доннер, Брайан Сингер и Саймон Кинберг, а также Джеф Лоэб и Джим Чори, работавшие над «Сорвиголовой» и «Джессикой Джонс». Даты начала съемок и выхода на экраны не называются.

 

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