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Прибыльный заезд

24.04.2017 09:45
Прибыльный заезд

Восьмая часть «Форсажа» продолжает лидировать в прокате, и хотя домашние сборы фильма на второй неделе упали на 60,8%, суммарно блокбастер заработал уже 908,4 миллиона долларов, из которых $744,8 миллиона приходятся на зарубежный прокат.

Вторую строчку топа бокс-офиса США по-прежнему занимает мультфильм «Босс-молокосос», принесший своим создателям еще $12,8 миллиона. На третьем месте остается киноадаптация «Красавицы и чудовища», копилка которой пополнилась еще на $10 миллионов. Суммарные же сборы диснеевской сказки на данный момент составляют $1,1 миллиарда.

 

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