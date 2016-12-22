Прибытие на Арракис

Пару месяцев назад Дени Вильнёв рассказывал о своей мечте снять новую киноадапатцию «Дюны» Фрэнка Герберта, и ей, похоже, суждено сбыться. Как утверждают Variety, канадский постановщик рассматривается Legendary в качестве главного претендента на место режиссера sci-fi ленты.

В конце ноября компания приобрела права на создание новой экранизации «Дюны», позволяющие выпустить как полнометражную адаптацию, так и телесериал по мотивам фантастического романа.

Действие сюжета разворачивается на планете Арракис, также известной под названием Дюна, в 10991 году. Это арена борьбы между злом и благородством, мир тончайших и опаснейших интриг. Гигантские песчаные черви длиной в целую милю сторожат бесценное сокровище — меланжевую пряность, позволяющую путешествовать сквозь Пространство и Время. Тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Народ Дюны ожидает пришествия Мессии, который поведет их на священную войну против династии злобных Харконненов. И Мессия является. Им становится юный Пол Атрейдес, сын герцога Лито, предательски убитого Харконненами с одобрения Императора. Полу предстоит великая миссия, которая навсегда изменит судьбу всей галактической империи.

Информация о дате начале производства и участниках съемочной команды на данный момент не разглашается.