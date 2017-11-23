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Причины краха

23.11.2017 11:20
Причины краха

Во время беседы с Yahoo! Entertainment режиссер Дени Вильнёв попытался объяснить причины, по которым «Бегущий по лезвию 2049» провалился в прокате, несмотря на восторженные отзывы критиков.

«Честно говоря, я не знаю, почему так произошло, ведь отзывы были самыми лучшими. Я до сих пор перевариваю всё это. Ни один мой фильм не получал настолько хорошую критику. Но в то же время кассовые сборы в США, по правде говоря, стали полным разочарованием. Подобные картины очень затратны, и, хотя они собирают тучу денег, этого всё равно оказывается недостаточно. Думаю, так происходит из-за того, что публика, вероятно, плохо знакома с этой вселенной. Также свою отрицательную роль сыграл слишком длинный хронометраж ленты. Тем не менее, для меня данная ситуация по-прежнему остаётся загадкой», ‒ говорит Вильнёв.

На данный момент «Бегущий по лезвию 2049» собрал по миру $252,6 миллиона при производственном бюджете $155 миллионов (без учёта маркетинга). Убытки продюсеров составят порядка $80 миллионов, поэтому от планов на выпуск ещё одной части франшизы создатели фильма скорее всего откажутся.

 


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Комментарии

Пользователи оставили 1 комментарий.


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ветка Илья (iQ)23.11.2017, в 11:54:52

Ну и слава Богу! Манера снова и снова продолжать исчерпавшие себя сюжеты все больше смахивает на попытки реанимировать давно истлевшего покойника.

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