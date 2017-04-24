Прикрытие Кларка

Том Круз и Генри Кавилл на свежих фото со съемочной площадки шестой части шпионской франшизы «Миссия: Невыполнима». Выход фильма в широкий прокат намечен на июль 2018 года.
Компанию актерам также составят Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин и Шон Харрис, вернувшиеся к своим ролям из предыдущей части, «Миссия невыполнима: Племя изгоев», и «новенькая» Ванесса Кирби («Корона», «До встречи с тобой»). Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри.
Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.
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