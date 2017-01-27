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Пристрастие отца

27.01.2017 00:33
Пристрастие отца

Вышел дебютный трейлер драмы «Волки» от режиссера и сценариста Барта ФройндлихаДоверься мужчине»). Главные роли в картине исполнили Майкл Шеннон, Карла Гуджино и Тэйлор Джон Смит.

В центре сюжета находится талантливый 18-летний парень, у которого есть всё для достижения успеха: он отлично играет в баскетбол, преуспевает в учебе, давно встречается с девушкой и общается с компанией надежных друзей. Но будущее начинающей звезды баскетбола висит на волоске из-за пристрастия его отца, злоупотребляющего азартными играми. Несмотря на постоянные ссоры и растущие финансовые проблемы, мать героя пытается удержать семью на плаву, но добиться этого в одиночку не так-то и просто.

В американском прокате лента стартует 3 марта, дата релиза в России не называется.

 

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