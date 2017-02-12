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Привет, Марк!

12.02.2017 12:40
Привет, Марк!

Джеймс и Дэйв Франко на первом официальном кадре из комедийного байопика «Горе-творец», снятого старшим из братьев. Сюжет картины посвящен созданию культовой драмы «Комната» Томми Вайсо, которую часто называют худшим фильмом в истории кино.

В 2003 году фриковатый европейский иммигрант Томми Вайсо снял киноадаптацию своей пьесы «Комната», выступив в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Из рук вон плохо срежиссированная лента с нелогичным обрывочным сюжетом, нелепыми диалогами и никудышной актерской игрой была высмеяна критиками, но впоследствии приобрела культовый статус и титул «Гражданина Кейна” плохих фильмов».

Спустя 10 лет актер Грег Сестеро, сыгравший в «Комнате» роль Марка, опубликовал мемуары под названием «The Disaster Artist», где осветил историю создания легендарного фильма, а также поведал о своих отношениях с эксцентричным Томми Вайсо (который до сих пор уверен, что снял шедевр). В феврале 2014-го компания Сета Рогена приобрела права на экранизацию книги.

Джеймс Франко стал не только режиссером байопика, но и воплотил образ Вайсо. Его брат Дэйв исполнил роль Грега Сестеро, а Джош Хатчерсон, Зак Эфрон, Джеки Уивер, Эри Грейнор, Эндрю Сантино, Нэйтан Филдер и Джун Дайэн Рафаэль сыграли остальных участников каста «Комнаты».

Также в состав «Горе-творца» вошли Сет Роген, Хэннибал Бёресс, Шэрон Стоун, Элисон Бри, Зои Дойч, Пол Шир, Мелани Гриффит, Шуга Лин Бёрд, Кристофер Минц-Плассе,  Кейт Аптон, Джеррод Кармайкл и режиссер Джудд Апатоу. Камео получили Брайан Крэнстон, Зак Брафф, Дэвид ДеКото, а также сами Вайсо и Сестеро.

Премьера картины состоится 10 марта на кинофестивале «South by Southwest», выход в широкий прокат ожидается в этом году.

 

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