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Проклятое здание

25.04.2017 16:30
Проклятое здание

Появился первый тизер российского хоррора «Ховрино. Блог из преисподней» с Дарьей Шевчук, Петром Романовым и Евгенией Вайс. В основу сюжета легла история о знаменитой Ховринской больнице – заброшенном здании на севере Москвы, с которым связаны многочисленные зловещие легенды.

Строительство больницы началось еще в 1980-е года, однако по неуточненным причинам оно было остановлено, и здание оказалось заброшено. Естественно, о нем поползли слухи и легенды, начиная с пропажи людей на его территории и заканчивая черными мессами сатанистов.

Действие фильма разворачивается вокруг молодой девушки Иры, которая ведет видеоблог о различных заброшенных зданиях. Однажды девушка, вооружившись камерой и собрав группу из своих друзей-студентов, отправляется в легендарную Ховринскую больницу, чтобы сделать репортаж,  развенчивающий дурную славу здания. Попав внутрь, герои начинают слышать странные звуки, а впоследствии сталкиваются с невообразимым злом, дремлющим в стенах заброшенной лечебницы.

Режиссером фильма ужасов выступил Сергей Кузнецов, а продюсерами – Евгений Лошак и Тимур Вайнштейн. В актерском составе также значатся Иннокентий Кудрявцев и Павел Грязнов.

Релиз ленты запланирован на 20 июля.

 

 
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