Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Повторение – мать мучения!
10 фильмов о петлях времени
Словно Чужими стали друг другу….
15 забавных фактов из истории создания франшизы «Чужой»
Повелители времени.
10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет
Раз ковбой, два ковбой.
10 неамериканских вестернов
Ума палата.
12 актрис, получивших ученую степень
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Прорыв линии

27.06.2017 14:30
Прорыв линии

Опубликованы два новых баннера и постер эпической военной драмы «Дюнкерк» от режиссера Кристофера Нолана, стартующей в широком прокате с 20 июля.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома ХардиМарка РайлэнсаКеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён  Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

 

 

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Июль. 10 главных фильмов июля 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.06.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Июль

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких июльских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
показать еще

Новости по теме

23.06.2017
Новый промо-ролик «Дюнкерка» Кристофера Нолана.
21.06.2017
Свежий плакат военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана.
19.06.2017
Фан-постер военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана.
16.06.2017
IMAX-постер и новый кадр из «Дюнкерка» Кристофера Нолана.
14.06.2017
Четыре промо-ролика «Дюнкерка» Кристофера Нолана.

 

Свежие рецензии


Главное

Хищные вещи века
07:14
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 потенциальных претендентов на «Оскар» 2017 года 15 потенциальных претендентов на «Оскар» 2017 года
11 соблазнительных фильмов для женщин 11 соблазнительных фильмов для женщин
12 голливудских фильмов, снятых в опасных местах 12 голливудских фильмов, снятых в опасных местах
10 молодых и перспективных российских актеров, раскрывшихся за прошедший год 10 молодых и перспективных российских актеров, раскрывшихся за прошедший год
12 российских ремейков иностранных кинокартин 12 российских ремейков иностранных кинокартин
15 экранных инкарнаций Дракулы 15 экранных инкарнаций Дракулы

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть