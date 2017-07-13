Прощание с Тони

Новый ремейк «Лица со шрамом» остался без режиссера ‒ Дэвид Эйер оказался вынужден покинуть проект из-за занятости с лентой «Яркость». Главная роль в фильме по-прежнему закреплена за Диего Луна («Изгой-один»).

Картина представляет собой переосмысление классической истории гангстера-иммигранта, которая была рассказана в 1932 и 1983 годах. Действие сюжета теперь развернется в Лос-Анджелесе, а главным героем станет выходец из Мексики.

Последнюю версию сценария создали братья Итан и Джоэл Коэны, переделавшие ранний скрипт от Теренса Уинтера («Клан Сопрано», «Подпольная империя», «Волк с Уолл-Стрит»). До него над лентой также работали Джонатан Херман и сам Дэвид Эйер.

Мировая премьера «Лица со шрамом» состоится 10 августа 2018 года.