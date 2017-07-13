Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Да пребудет с вами сила!
12 самых впечатляющих суперспособностей
Любовная классика.
15 лучших романтических картин, проверенных временем
И смех, и свадьба.
20 лучших романтических комедий
Кинопремьеры месяца. Февраль.
10 главных фильмов февраля 2017 года
Мастера изображения.
10 лучших современных операторов-постановщиков
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Прощание с Тони

13.07.2017 10:30
Прощание с Тони

Новый ремейк «Лица со шрамом» остался без режиссера ‒ Дэвид Эйер оказался вынужден покинуть проект из-за занятости с лентой «Яркость». Главная роль в фильме по-прежнему закреплена за Диего ЛунаИзгой-один»).

Картина представляет собой переосмысление классической истории гангстера-иммигранта, которая была рассказана в 1932 и 1983 годах. Действие сюжета теперь развернется в Лос-Анджелесе, а главным героем станет выходец из Мексики.

Последнюю версию сценария создали братья Итан и Джоэл Коэны, переделавшие ранний скрипт от Теренса УинтераКлан Сопрано», «Подпольная империя», «Волк с Уолл-Стрит»). До него над лентой также работали Джонатан Херман и сам Дэвид Эйер.

Мировая премьера «Лица со шрамом» состоится 10 августа 2018 года.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Атака клонов. 10 ремейков, более значимых, чем оригинал (Евгений Ухов, Film.ru)
18.08.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Атака клонов

Не успел закончиться август, а голливудские аналитики уже подвели неутешительный итог – в 2016 году большая часть высокобюджетных проектов либо провалилась в прокате, либо не оправдала надежд...  →
Пауки в банке. 15 знаменитых фильмов, где все персонажи – злодеи (Борис Иванов, Film.ru)
06.03.2016
Борис Иванов, Film.ru

Пауки в банке

«Герои против злодеев» – так можно описать сценарии большинства остросюжетных картин. Но, конечно, бывают и картины, где все или практически все персонажи – настоящие,...  →
Доброе слово и пистолет. 15 лучших острот экшен-героев (Борис Иванов, Film.ru)
19.05.2015
Борис Иванов, Film.ru

Доброе слово и пистолет

Герой боевика – это не только меткая стрельба, но и острое слово. Способность шутить в критической ситуации, в которой другие даже двух слов связать бы не cмогли, всегда отличала настоящих...  →
Say Hello To My Little Friend!. Любимое кино. Лицо со шрамом (Борис Иванов, Film.ru)
01.05.2014
Борис Иванов, Film.ru

Say Hello To My Little Friend!

Поздоровайтесь с моим маленьким другом!  →
Трагедия негодяя. Почему американцы обожают драматичные ленты о гангстерах и мошенниках (Борис Иванов, Film.ru)
17.12.2013
Борис Иванов, Film.ru

Трагедия негодяя

Выходящий вскоре новый фильм Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит» стали считать претендентом на награды еще до того, как его подготовили к прокату  →
показать еще

Новости по теме

06.06.2017
Актер из «Отряда самоубийц» о старте съемок сиквела.
20.05.2017
Дэвид Эйер станет режиссером ремейка «Лица со шрамом».
07.03.2017
Первые кадры из фэнтези-экшена «Яркость» Дэвида Эйера.
28.02.2017
Дэвид Эйер назвал первого злодея из «Готэмских Сирен»?
11.02.2017
Братья Коэны напишут сценарий ремейка «Лица со шрамом».

 

Свежие рецензии


Главное

Недостающие звенья эволюции
08:00
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
Не так все было!
07.07
Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
В паутине сомнений
06.07
В паутине сомнений
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам 10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года
13 актеров, справившихся с раком 13 актеров, справившихся с раком
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия 10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми 10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
11 актеров, перешедших на Темную сторону 11 актеров, перешедших на Темную сторону

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть