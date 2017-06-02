Просто детектив

Успели соскучиться по Брендану Фрэйзеру? Актер наконец-то возвращается на экраны и сыграет одну из ключевых ролей в сериале «Доверие», посвященном истории похищения Джона Пола Гетти III. Режиссером и продюсером телепроекта выступит Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб»).

В центре сюжета 10-серийного шоу окажется история о внуке нефтяного магната Джона Пола Гетти (Дональд Сазерленд), в 1973 году похищенного членами мафии из Рима. Похитители требовали от семьи Гетти выкуп в размере 17 миллионов долларов, однако никто из родственников не собирался платить за юного Джона Пола Гетти III (Харрис Дикинсон). Итальянская полиция посчитала, что это очередной пранк и отказалась расследовать дело. Отец Пола, плотно сидящий на героине, находился в Лондоне и не отвечал на телефонные звонки. Дед Пола – один из самых богатых людей в мире – оказался слишком занят и не стал покидать свой особняк в Англии, где он обитал в окружении пяти любовниц и домашнего льва. В итоге только мать Пола (Хилари Суэнк) решила начать переговоры с уже отчаявшимися похитителями. Проблема заключалась лишь в том, что женщина в тот момент находилась на мели и не могла заплатить мафиози необходимую сумму.

Фрэйзер воплотит образ эксцентричного частного детектива из Техаса по имени Джеймс Флетчер Чэйс, умеющего мастерски решать любые проблемы. Над сценарием работает Саймон Бофой («127 часов»), он же возьмет на себя обязанности продюсера вместе с Кристиан Колсон.

Съемки «Доверия» стартуют в этом месяце в Риме и Лондоне, премьера состоится на FX в январе 2018 года.