Против Ареса

Стал доступен очередной промо-ролик фантастического блокбастера «Чудо-Женщина» с Галь Гадот в главной роли. Лента из расширенной вселенной DC окажется в российском прокате уже в этот четверг.

До того, как стать Чудо-Женщиной, её звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь она тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Родившаяся и выросшая на острове сказочной красоты под названием Темискира, населенным свободолюбивыми и гордыми амазонками, Диана жила размеренной жизнью в гармонии и единстве с природой, но всё коренным образом меняется, когда во время охоты она встречает американского военного летчика Стива Тревора, которого выбрасывает на берег. Вскоре она узнает от чудом выжившего летчика о происходящих событиях Первой Мировой войны. При этом вражеская армия, стремящаяся к мировому господству, скоро одержит победу, что отразится на всех жителях планеты. Не найдя поддержки у сестер-амазонок, Диана решает сама вмешаться в международный конфликт: она оставляет свой дом, чтобы отправиться в чужие края, повлиять на расклад сил и исход глобального сражения. Диану ожидают серьезные опасности и испытания в борьбе с человеческим злом, но она твёрдо убеждена, что сможет положить конец ужасной войне.

Режиссером эпической картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Елена Анайя, Саид Тагмауи и Дэвид Тьюлис в образе центрального антагониста проекта – бога войны Ареса. Сценарий написан Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера, Джейсона Фукса и самого Хейнберга.