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Против чужих

10.05.2017 20:10
Против чужих

Легендарная аркада конца 1980-х «Contra» от Konami получит киноадаптацию. Производством фильма займется китайская компания Beijing Starlit Movie and TV Culture, а сюжет будет скорректирован с учетом специфики культуры Китая.

Действие сценария разворачивается в 1988 году, когда огромный метеорит падает на необитаемый остров в Южно-Китайском море. Расследование катастрофы поручено военным Чэнь Цяню и Ли Жиионгу, однако они ни к чему не приходят. 29 лет спустя Чэнь Цян отправляет двух «коммандос», Билла и Лэнса, на спецзадание, в ходе которого они должны уничтожить террористическую организацию «Красный сокол». Вскоре выясняется, что она названа в честь пришельца, планирующего поработить Землю – именно с ним и предстоит столкнуться главным героям.

Одну из ведущих ролей в фильме прочат актрисе Тянь ЦзинВеликая Стена», «Конг: Остров черепа»), не раз снимавшейся в проектах Beijing Starlit Movie and TV Culture. Имена остальных участников каста и режиссера пока что не называются, но при этом лента уже успела обзавестись первым тизер-постером.

 

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