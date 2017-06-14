Против Джин

Режиссером ленты «Люди Икс: Тёмный Феникс» назначен Саймон Кинберг, работавший в качестве сценариста и продюсера многих частей франшизы. На роль центральной злодейки проекта, Лиландры, рассматривается Джессика Честейн.

Собранные вместе профессором Чарльзом Ксавье для защиты мира, который боится и ненавидит их, Люди Икс прошли через множество битв, путешествовали по бескрайним просторам галактики и сражались с безгранично могущественными противниками, но ничто из этого не смогло подготовить их к самому шокирующему испытанию в их жизни. Один из членов их команды – Джин Грей – обрела силу, находящуюся за гранью нашего понимания, и оказалась подчинена ей. Теперь команда мутантов должна решить, стоит ли существование целой вселенной жизни одной дорогой им женщины, – гласит синопсис блокбастера, опубликованный My Entertainment World.

Известно, что действие сюжета развернется через 10 лет после событий предыдущего фильма, то есть в 1990-е годы. К свои ролям вернутся Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Николас Холт, Александра Шипп, Софи Тернер, Тай Шеридан и Коди Смит-Макфи.

На широких экранах «Тёмный Феникс» окажется 1 ноября 2018 года.