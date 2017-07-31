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Против Кащея

31.07.2017 18:15
Против Кащея

Российская фэнтези-лента «Последний богатырь» получила первый постер. Игровая комедийная сказка станет вторым художественным фильмом Disney в России после «Книги мастеров», выпущенной в 2008 году.

События картины происходят в наши дни. Главный герой – молодой человек по имени Иван (Виктор Хориняк), живущий совершенно обычной жизнью рядового офисного сотрудника. Однажды Иван оказывается в загадочном мире под названием Белогорье, где живут все герои русских народных сказок, как добрые, так и злые. Тут парню предстоит познакомиться со многими интересными жителями сказочного мира, встретиться с Добрыней Никитичем (Евгений Дятлов) и противостоять жуткому злодею – Кащею Бессмертному (Константин Лавроненко).

Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко, известный по созданию сериала «Кухня» и фильмов с участием Квартета «И». В актерском составе также значатся Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Мила Сивацкая и другие.

Создатели «Последнего богатыря» обещают наполнить фильм современными спецэффектами, оставшись при этом в традиции киносказок Александра Роу и Александра Птушко.

Премьера фильма запланирована на 19 октября.

 

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