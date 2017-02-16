Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Их в дверь, они в окно.
10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде
Медленно и печально.
15 картин, снимавшихся несколько лет
Новая надежда.
10 сиквелов, выигравших от смены режиссера
Смена ориентиров.
10 лучших режиссерских дебютов известных актеров
Съемки съемками, а обед по расписанию.
15 кинозвезд, занимающихся ресторанным бизнесом
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Против морфов

16.02.2017 00:00
Против морфов

Элизабет Бэнкс в образе злодейки Риты Репульсы на новом промо-кадре из фантастического блокбастера «Могучие рейнджеры» – третьей киноадаптации популярного подросткового сериала 1990-х «Пауэр Рейнджерс или Могучие Рейнджеры».

Пятеро обычных старшеклассников обнаруживают в своем маленьком городке Энджел Гроув нечто, похожее на инопланетный корабль. Подойдя слишком близко, они сталкиваются с необъяснимым, а уже на следующий день обнаруживают у себя суперспособности. Решив от них избавиться, они возвращаются к кораблю, но узнают, что над планетой нависла смертельная угроза, и никто кроме них не сможет ее защитить. Чтобы все получилось, они должны научиться управлять своей силой и работать в команде.

Режиссером выступает Дин Исраэлит («Континуум»), а главные роли исполняют Дакр Монтгомери (Джейсон / Красный рейнджер), Р. Дж. Силье (Билли / Синий рейнджер), Наоми Скотт (Кимберли / Розовый рейнджер), Бекки Дж. (Трини / Жёлтый рейнджер) и Луди Лин (Зак / Чёрный рейнджер). Брайан Крэнстон появится в ленте в роли Зордона, наставника Рейнджеров.

На экранах перезапуск «Могучих рейнджеров» окажется 23 марта.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам промо-кадр ребута «Могучих рейнджеров» с Элизабет Бэнкс?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →

Новости по теме

10.02.2017
Свежий постер киноверсии «Могучих рейнджеров».
07.02.2017
Пять персонажных постеров ребута «Могучих рейнджеров».
04.02.2017
Постер фантастического экшена «Могучие рейнджеры».
02.02.2017
Плакат новой киноадаптации «Могучих рейнджеров».
26.01.2017
Промо-фото перезапуска «Могучих рейнджеров».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года
10 самых странных интервью голливудских знаменитостей 10 самых странных интервью голливудских знаменитостей
15 самых необычных секс-сцен 15 самых необычных секс-сцен
10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора 10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора
10 советских мультфильмов для взрослых 10 советских мультфильмов для взрослых
17 звезд кино, занимающихся благотворительностью 17 звезд кино, занимающихся благотворительностью

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть