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Против Полковника

17.06.2017 12:45
Против Полковника

Empire поделились свежим кадром из научно-фантастического блокбастера «Планета обезьян: Война» от режиссера Мэтта РивзаМонстро»). Российская премьера ленты запланирована на 13 июля.

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди СеркисаВуди Харрельсона, Стива ЗанаДжуди Грир, Макса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.

 

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