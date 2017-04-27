Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Супер, но не пупер.
10 худших супергеройских киноадаптаций
Взвод чудовищ.
10 самых крутых покемонов в Pokemon GO
Тот неловкий момент.
Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен
Молчание – золото.
10 молчаливых киногероев
Самые ожидаемые фильмы сентября 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы сентября 2014 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Против Скелетора

27.04.2017 20:00
Против Скелетора

Фильм о «Повелителях Вселенной» остался без режиссера: после почти года работы МакДжиТерминатор: Да придет спаситель») выбыл из проекта. Теперь Sony ищут постановщику замену, попутно назначив нового сценариста ‒ Дэвида С. ГойераЧеловек из Стали»).

Хи-Мэн – «самый сильный человек во Вселенной» – впервые появился в середине 1980-х годов в качестве игрушки компании Mattel. Главной задачей вышедшего чуть позднее мультсериала «Хи-Мэн и Повелители Вселенной» было повысить продажи куклы. Следующий всплеск популярности франшиза пережила в 1987 году, когда вышел фильм «Властелины Вселенной» с Дольфом Лундгреном в качестве Хи-Мэна и Фрэнком Ланджеллой в роли его главного противника Скелетора, после чего все надолго заглохло. Несколько лет назад вернуть достояние Mattel на киноэкраны пытались Warner Bros. и продюсер Джоэл Силвер, но из этой затеи ничего не получилось, и права перешли к Sony.

История Хи-Мэна – это классический фэнтези-вариант противостояния Добра и Зла. Главный герой, принц Адам, умеющий с помощью магии превращаться в могучего воина, воплощает собой последнюю надежду страны Этернии, лежащей в развалинах из-за бесчинств демонического злодея Скелетора и его подлых прихлебателей. Предполагается, что новый фильм будет самостоятельной историей, а не ремейком ленты 30-летней давности.

Выпустить «Повелителей вселенной» на экраны кинотеатров Sony планируют 18 декабря 2019 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Шпионы, которые меня любили. Интервью со звездами фильма «Значит, война» (Саймон Бронд, Empire)
16.02.2012
Саймон Бронд, Empire

Шпионы, которые меня любили

Том Харди и Крис Пайн – секретные агенты, сражающиеся за Риз Уизерспун в фильме Макджи «Значит, война». Empire свел кинозвезд и режиссера за столом переговоров о любви, войне и особенностях...  →

Новости по теме

19.04.2017
Первый трейлер сериала «Криптон» о дедушке Супермена.
18.03.2017
Дэвид Гойер станет режиссером «Корпуса Зеленых Фонарей»?
13.03.2017
Мэттью Вон планирует снять сиквел «Человека из Стали».
12.01.2017
DC нашли сценаристов для «Корпуса Зеленых Фонарей».
10.10.2015
Самара Уивинг снимется в «Няньке».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 самых далеких космических путешествий 15 самых далеких космических путешествий
10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах 10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах
10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя 10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя
10 экранных романтических пар с самой большой разницей в возрасте 10 экранных романтических пар с самой большой разницей в возрасте
7 богов киноэкрана 7 богов киноэкрана
20 молодых актрис, подающих большие надежды 20 молодых актрис, подающих большие надежды

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть