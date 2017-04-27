Против Скелетора

Фильм о «Повелителях Вселенной» остался без режиссера: после почти года работы МакДжи («Терминатор: Да придет спаситель») выбыл из проекта. Теперь Sony ищут постановщику замену, попутно назначив нового сценариста ‒ Дэвида С. Гойера («Человек из Стали»).

Хи-Мэн – «самый сильный человек во Вселенной» – впервые появился в середине 1980-х годов в качестве игрушки компании Mattel. Главной задачей вышедшего чуть позднее мультсериала «Хи-Мэн и Повелители Вселенной» было повысить продажи куклы. Следующий всплеск популярности франшиза пережила в 1987 году, когда вышел фильм «Властелины Вселенной» с Дольфом Лундгреном в качестве Хи-Мэна и Фрэнком Ланджеллой в роли его главного противника Скелетора, после чего все надолго заглохло. Несколько лет назад вернуть достояние Mattel на киноэкраны пытались Warner Bros. и продюсер Джоэл Силвер, но из этой затеи ничего не получилось, и права перешли к Sony.

История Хи-Мэна – это классический фэнтези-вариант противостояния Добра и Зла. Главный герой, принц Адам, умеющий с помощью магии превращаться в могучего воина, воплощает собой последнюю надежду страны Этернии, лежащей в развалинах из-за бесчинств демонического злодея Скелетора и его подлых прихлебателей. Предполагается, что новый фильм будет самостоятельной историей, а не ремейком ленты 30-летней давности.

Выпустить «Повелителей вселенной» на экраны кинотеатров Sony планируют 18 декабря 2019 года.