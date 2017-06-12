Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Повелители технологий.
7 компьютерных гениев современности, засветившихся в кино
Вне себя.
12 фильмов о выходе из тела
Пора в ящик.
11 произведений Стивена Кинга, которые хочется увидеть на телеэкране
Когда же это кончится.
12 брутальных киносцен, которые выдержит не всякий зритель
В одном черном-черном городе….
12 фильмов, основанных на «городских легендах»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Против Тумса

12.06.2017 18:00
Против Тумса

Зарубежные баннер и постер супергеройской ленты «Человек-паук: Возвращение домой» с участием вездесущего Железного Человека и Стервятника, сыгранного Майклом Китоном.

Поработав с Мстителями в картине «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

Релиз блокбастера от Marvel и Sony намечен на 6 июля.

 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Против течения: новый Человек-паук. Пять ловушек для нового Человека-паука (Евгений Ухов, Film.ru)
13.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: новый Человек-паук

Человечество не зря билось в экономических войнах и падало в пучину финансовых кризисов: борьба с монополией на всех фронтах общественной, политической и культурной жизни – одно из главных...  →
Разноцветные мутанты. Почему Marvel заменяет своих белых супергероев «этническими» персонажами (Борис Иванов, Film.ru)
11.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

Разноцветные мутанты

Железный Человек устал, и он уходит. Как сообщает студия Marvel, в ближайшее время в ее комиксах Тони Старк перестанет быть Железным Человеком. Его место в супергеройской броне займет 15-летняя...  →
показать еще

Новости по теме

11.06.2017
Видео о создании «Человека-паука: Возвращение домой».
08.06.2017
Промо-ролик экшена «Человек-паук: Возвращение домой».
02.06.2017
Ролик «Человека-паука: Возвращение домой» с участием Стэна Ли.
28.05.2017
Кадр из экшена Marvel «Человек-паук: Возвращение домой».
26.05.2017
Тизер-трейлер и отрывок из нового «Человека-паука».

 

Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Из чего состоят фильмы ужасов Из чего состоят фильмы ужасов
10 самых счастливых телевизионных семей 10 самых счастливых телевизионных семей
Еще 10 знаменитых актеров, начинавших карьеру с хоррор-фильмов Еще 10 знаменитых актеров, начинавших карьеру с хоррор-фильмов
Еще 7 необычных танцевальных сцен в кино Еще 7 необычных танцевальных сцен в кино
Тринадцать худших клише боевиков Тринадцать худших клише боевиков
15 самых необычных орудий убийства в кино 15 самых необычных орудий убийства в кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть