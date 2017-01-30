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Против Уивер

30.01.2017 11:30
Против Уивер

В Сети оказались свежие фотографии со съемок сериала «Защитники» – кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел ‒ с участием Кристен Риттер, Майка Колтера и Сигурни Уивер, исполняющей роль главной злодейки.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Риттер), Люка Кейджа (Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), каждому из которых Netflix посвятили по отдельному шоу. Релиз кроссовера запланирован на это лето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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