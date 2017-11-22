Провал команды

Журнал Forbes подсчитал примерные убытки Warner Bros. из-за «Лиги справедливости», стартовавшей в прокате США хуже, чем предполагали аналитики. По данным издания, потери студии составят от 50 до 100 миллионов долларов.

Производственный бюджет фильма с учетом досъемок равен $300 миллионам, на маркетинг WB потратили порядка $150 миллионов. Таким образом, «Лиге» необходимо собрать около $900 миллионов, чтобы просто окупиться, но подобная сумма выглядит для ленты заоблачной. Forbes отмечают, что если «Лига справедливости» принесет даже $50 миллионов прибыли, то это всё равно будет худший результат для супергеройских фильмов за последние 4 года.