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Прятки Оуэна

13.11.2017 15:00
Прятки Оуэна

Люк Эванс на фотографии со съемочной площадки экшн-триллера «Анна» ‒ новой режиссерской работы Люка Бессона. Главную роль в картине исполняет Саша Лусс, ранее появлявшаяся в «Валериане и городе тысячи планет».

Также в актерском составе проекта значатся Хелен Миррен («Королева», «Расплата») и Киллиан МёрфиОстрые козырьки», «Дюнкерк»). Подробности о сюжете фильма не сообщаются.

Помимо режиссера Бессон также выступил в качестве автора оригинального сценария, бюджет англоязычной картины составит около $30 миллионов. Продюсированием проекта EuropaCorp займутся вместе с Lionsgate.

 


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