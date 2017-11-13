Прятки Оуэна

Люк Эванс на фотографии со съемочной площадки экшн-триллера «Анна» ‒ новой режиссерской работы Люка Бессона. Главную роль в картине исполняет Саша Лусс, ранее появлявшаяся в «Валериане и городе тысячи планет».
Также в актерском составе проекта значатся Хелен Миррен («Королева», «Расплата») и Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Дюнкерк»). Подробности о сюжете фильма не сообщаются.
Помимо режиссера Бессон также выступил в качестве автора оригинального сценария, бюджет англоязычной картины составит около $30 миллионов. Продюсированием проекта EuropaCorp займутся вместе с Lionsgate.
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