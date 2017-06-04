Прятки с отцом

Первый трейлер драмы «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», в котором бывший детдомовец едет сдавать в дом престарелых своего отца-уголовника под трек модного рэпера Хаски. Главные роли исполнили Евгений Ткачук и Алексей Серебряков.

Сюжет посвящен 27-летнему Витьке Чесноку – парню с детдомовским прошлым и сложным характером. Витька мечтает вырваться на свободу, сбежав от «мешающих» ему жить жены и сына, однако обстоятельства складываются против него. Но вскоре очерствевший сердцем Витька вытягивает «счастливый билет», когда объявляется его отец-уголовник (а теперь еще и калека), у которого есть своя квартира. Парень понимает, что от отца надо избавиться, ведь тогда он получит квартиру и обретет ту самую «свободу». Так Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, но по дороге тот приходит в себя, и вместо запланированного путешествия начинается приключение по его прошлой жизни.

Режиссером ленты выступил дебютант Александр Хант, в актерский состав вошли Наталья Вдовина, Андрей Смирнов, Ксения Орлова, Яна Сексте, Ольга Озоллапиня и другие.

Презентация фильма состоится в рамках деловой программы WORK-IN-PROGRESS ОРКФ «Кинотавр», который пройдет с 7 по 14 июня в Сочи. Также картина стала участником конкурсной программы МКФ в Карловых Варах.