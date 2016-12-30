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Прыжок амазонки

30.12.2016 08:00
Прыжок амазонки

Empire опубликовали свежий кадр из супергеройского блокбастера «Чудо-Женщина» от DC и Warner Bros., где главная героиня в исполнении Галь Гадот покинет свой родной райский остров и отправится сражаться на фронтах Первой мировой войны.

До того, как стать Чудо-Женщиной, она была известна как Диана, принцесса Амазонок, обученная быть непобедимым воином. Однажды на защищенный райский остров, где выросла Диана, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

Режиссером эпической экшн-картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят: Крис Пайн, Робин Райт, Дэвид Тьюлис, Конни НильсенДэнни Хьюстон, Елена Анайя, Юэн Бремнер и Саид Тагмауи. Сценарий написан Джеффом Джонсом и Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера и самого Хейнберга.

На широкие экраны «Чудо-Женщина» попадет 1 июня 2017 года.

 

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