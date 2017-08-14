Прыжок Ханта

На съемках шестой части франшизы «Миссия: Невыполнима» Том Круз по традиции выполняет большую часть трюков самостоятельно, однако без травм все же не обошлось. TMZ опубликовали видео, на котором 55-летний актер выполнял прыжок с одной крыши на другую, но промахнулся и получил сильный удар в грудь. Степень травмы, полученной голливудской звездой, на данный момент неясна.

Режиссерское кресло шпионского боевика занимает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Генри Кавилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз и Саймон Пегг.

Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.