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Пушки Акимбо

13.05.2017 16:00
Пушки Акимбо

Дэниел Рэдклифф подписался на исполнение главной роли в фильме «Guns Akimbo» – адреналиновой экшен-комедии, описываемой как аналог «Пипца» и «Дэдпула». Режиссером и сценаристом ленты выступит Джейсон Ли ХауденСмертельный оргазм»).

Сюжет картины сфокусируется на обычном парне по имени Майлз, который в один прекрасный день регистрируется на сайте в даркнете, проводящим смертельные гладиаторские турниры с участием незнакомых друг другу людей и транслирующим их в прямом эфире на потеху фанатичным зрителям. Когда героя ставят сражаться против безудержной машины для убийств, он ухитряется избежать конфликта, но когда его бывшая девушка оказывается похищена, Майлзу приходится преодолеть свои страхи и столкнуться лицом к лицу с беспощадным противником.

Дата начала съемок «Guns Akimbo» не разглашается.

 

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