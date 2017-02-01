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Путь Кастера

01.02.2017 15:30
Путь Кастера

В Луизиане стартовал съемки второго сезона «Проповедника» ‒ телеадаптации комикс-серии Гарта Энниса и Стива Диллона. Также исполнитель главной роли Доминик Купер поделился первым кровавым кадром со съемочной площадки.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип (Рут Негга) и ирландский вампир Кэссиди (Джозеф Гилган).

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси ГриффитсУ. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли. Новый сезон «Проповедника» выйдет в этом году, точная дата релиза на данный момент неизвестна.

 

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