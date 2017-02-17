Путь Лауры

Блокбастер «Логан» станет не только финальной лентой с участием Хью Джекмана в образе Росомахи, но и дебютом для Лауры Кинни / Икс-23 в исполнении Дафны Кин. Режиссер картины Джеймс Мэнголд признался, что с удовольствием создал бы спин-офф, посвященный когтистой героине Кин.

«Дафна проделала невероятную работу в нашем фильме, я с удовольствием посмотрел бы еще одну ленту об её персонаже и точно принял бы участие в создании этого проекта. Одним из моих главных достижений стало решение посвятить картину теме семьи, ввести в сюжет Лауру, а также идею о болезни Чарльза», – говорит Мэнголд.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан. Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни, за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широких экранах «Логана» можно будет увидеть с 2 марта.