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Путь Лауры

17.02.2017 12:00
Путь Лауры

Блокбастер «Логан» станет не только финальной лентой с участием Хью Джекмана в образе Росомахи, но и дебютом для Лауры Кинни / Икс-23 в исполнении Дафны Кин. Режиссер картины Джеймс Мэнголд признался, что с удовольствием создал бы спин-офф, посвященный когтистой героине Кин.

«Дафна проделала невероятную работу в нашем фильме, я с удовольствием посмотрел бы еще одну ленту об её персонаже и точно принял бы участие в создании этого проекта. Одним из моих главных достижений стало решение посвятить картину теме семьи, ввести в сюжет Лауру, а также идею о болезни Чарльза», – говорит Мэнголд.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан. Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни, за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис МоргадоЭлизабет РодригесДэйв ДэвисЛорен ГроссДэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широких экранах «Логана» можно будет увидеть с 2 марта.

 

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