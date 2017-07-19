Путь Лэндо

Заступивший на пост режиссера фильма о Хане Соло Рон Ховард поделился фотографией со съемок космического блокбастера, на котором можно разглядеть Дональда Гловера, воплощающего образ молодого Лэндо Калриссиана.

Сценарий безымянного проекта, рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Наставника Хана по имени Беккет сыграет Вуди Харрельсон. В образе центрального антагониста появится Майкл К. Уильямс, главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерил на себя костюм Чубакки.

Премьера картины запланирована на 24 мая 2018 года.