Путь общин

Канал AMC выложил новый отрывок из восьмого сезона «Ходячих мертвецов». Премьера юбилейного 100-го эпизода популярного зомби-хоррор сериала состоится уже завтра.

«В новом сезоне Рик продолжает войну против Нигана и его соратников. Однако теперь бойцов армии “Спасителей” еще больше, они лучше вооружены и максимально безжалостны. Впрочем, Рик тоже не собирается опускать руки и вместе со своей объединенной командой готов дальше бороться за светлое будущее. Линии фронта проведены, и обе стороны переходят в наступление.

И если до данной минуты выживание было главной заботой Рика и его команды, то теперь этого становится недостаточно ‒ они должны сражаться за свою свободу, чтобы выжить и построить общество заново. Как и в любой войне, их ждут потери и ужасные последствия. Но с Риком во главе сил “Александрии”, с Мэгги во главе общины “Хиллтоп” и с Иезекиилем во главе “Королевства”, Нигану и “Спасителям” придется несладко, поскольку их царство террора находится под угрозой уничтожения», ‒ гласит синопсис 100-й серии.

Шоураннером телепроекта снова выступает Скотт М. Гимпл, а в качестве исполнительных продюсеров – Дэвид Алперт, Гэйл Энн Херд, Том Льюз, Грег Никотеро и Роберт Киркман.