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Путь Тени

12.05.2017 00:10
Путь Тени

Starz официально продлили сериал «Американские Боги» по мотивам романа Нила Геймана на второй сезон, несмотря на то, что увидеть свет пока успели только два эпизода шоу. Релиз продолжения ожидается во второй половине 2018-го.

В центре сюжета находится Тень Мун (Рики Уиттл), вышедший на свободу после трёхлетней отсидки. Внезапно он узнает, что его горячо любимая жена погибла в автокатастрофе. Все планы Тени рассыпаются в прах, и после выхода из тюрьмы он принимает предложение странного пожилого мужчины, с которым познакомился во время перелёта домой. Субъект (Иэн МакШэйн) именует себя «мистер Среда» и не скрывает, что занимается мошенничеством. Он нанимает Тень в качестве телохранителя. Все это время Муна преследуют причудливые кошмары, которые внезапно начинают сбываться.

В шоураннерах проекта значатся Брайан ФуллерГаннибал») и Майкл ГринКороли», «Логан»).  Каст также составили Петер Стормаре, Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Дейн Кук, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер, Йетиде Бадаки, Джереми Дэйвис и другие.

 

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