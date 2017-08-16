Пятая миссия

Накануне Дэниэл Крэйг заглянул на шоу Стивена Кольбера, где официально объявил о своем возвращении к роли агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Также актер сообщил, что грядущая лента станет последней частью бондианы с его участием.

«Мы обсуждали это на протяжении последних нескольких месяцев, продумывали концепцию. Но я всегда хотел вернуться, мне просто нужен был перерыв» ‒ говорит Крэйг. «Это будет мой последний фильм, поскольку я хочу закончить на высокой ноте и не могу больше ждать».

Главным претендентом на место режиссера является Янн Деманж («'71», «Белый парень Рик»). Также в числе кандидатов фигурируют Дэвид Маккензи («Любой ценой») и Дени Вильнёв («Пленницы», «Прибытие»). Над сценарием проекта работают Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее приложившие руку к «Спектру», «Скайфоллу», «Кванту милосердия» и «Казино Рояль». Продюсерами выступят Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

На широкие экраны 25-й картина о Джеймсе Бонде попадет 8 ноября 2019 года.