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Новости кино

Ранение шпиона

17.08.2017 12:30
Ранение шпиона

Травма, полученная Томом Крузом во время исполнения трюка для «Миссии: Невыполнима 6» может привести к серьезным задержкам в съемочном графике фильма. По информации Variety, на восстановление актера, сломавшего лодыжку в двух местах, уйдет от шести недель до трех месяцев.

В таком случае шпионскому боевику грозит перенос даты релиза, как и сиквелу «Лучшего стрелка», к съемкам в котором Круз планировал приступить сразу по завершению работы над шестой «Миссией».

Режиссером ленты выступает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка ФергюсонШон ХаррисАлек БолдуинАнджела БассеттГенри Кавилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз и Саймон Пегг

Премьера шестой части франшизы намечена на 27 июля 2018 года.

 

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