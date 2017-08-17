Ранение шпиона

Травма, полученная Томом Крузом во время исполнения трюка для «Миссии: Невыполнима 6» может привести к серьезным задержкам в съемочном графике фильма. По информации Variety, на восстановление актера, сломавшего лодыжку в двух местах, уйдет от шести недель до трех месяцев.

В таком случае шпионскому боевику грозит перенос даты релиза, как и сиквелу «Лучшего стрелка», к съемкам в котором Круз планировал приступить сразу по завершению работы над шестой «Миссией».

Режиссером ленты выступает Кристофер МакКуорри, ранее снявший «Племя изгоев». Также в актерский состав входят Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Генри Кавилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Винг Рэймз и Саймон Пегг.

Премьера шестой части франшизы намечена на 27 июля 2018 года.