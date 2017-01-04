Разборка в тюрьме

Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем на кадре из восьмой части популярной экшн-франшизы «Форсаж». Вин Дизель, Мишель Родригес, Лудакрис, Тайрез Гибсон и другие участники актерского состава вернутся на дороги в середине апреля.

После успешной операции по поимке Деккарда Шоу, команда Доминика Торетто (Дизель) отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» (Курт Рассел) разобраться с новой проблемой. Прежде чем состоится самая крутая гонка в истории Большого Яблока, им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией. На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур (Скотт Иствуд), ну а противник в этот раз очень необычный – это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

Также в актерском составе значатся имена Хелен Миррен, Кристофера Хивью, Лукаса Блэка и Натали Эммануэль. Режиссером выступил Ф. Гэри Грей, снявший биографическую картину о группе N.W.A «Голос улиц».

Восьмой «Форсаж» станет первым фильмом новой трилогии, а девятая и десятая части выйдут, соответственно, в 2019 и 2021 годах. Отечественная премьера «Форсажа 8» ожидается 13 апреля 2017 года.