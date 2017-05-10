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Редкая порода

10.05.2017 11:00
Редкая порода

Японский постер и новый ролик о создании sci-fi хоррора «Чужой: Завет» с закадровыми комментариями от режиссера Ридли Скотта и участников актерского состава: Майкла Фассбендера, Кэтрин Уотерстон и Дэнни МакБрайда.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В каст также вошли Нуми Рапас, Билли Крудап, Эми Сейметц, Демиан Бишир, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

Отечественный релиз картины ожидается 18 мая.

 

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